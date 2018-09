Altenburg/Meuselwitz

Verwunderung hat am Wochenende in Altenburg-Nord geherrscht. Wie mehrere Anwohner meldeten, sei von Freitag bis Sonntag die Straßenbeleuchtung in der Albert-Levy-, der Otto-Dix- und der Siegfried-Flack-Straße ausgefallen. „Es war stockfinster“, schilderte ein Bewohner und war verärgert, dass man nicht darüber informiert wurde. Er wolle wissen, „ob hier auf Kosten der Sicherheit Strom gespart wird oder es nur ein technischer Defekt ist“.

Randale in der Nacht zum Samstag

Licht ins Dunkel brachte am Dienstag schließlich Christian Bettels. „Ursache war ein übler Fall von Vandalismus“, erklärte der Rathaussprecher auf OVZ-Nachfrage. Demnach seien offenbar in der Nacht auf Sonnabend zwei Schaltschränke für die Straßenbeleuchtung mutwillig zerstört worden. Einer steht in der Ludwig-Hayne-Straße, der andere in der Zeitzer /Ecke Rembrandtstraße. Nach Bürgerhinweisen machten sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit Kollegen der Energie- und Wasserversorgung Altenburg noch am Wochenende daran, den Schaden zu reparieren, was endgültig erst am Dienstag gelang. Dennoch leuchteten die Straßenlaternen bereits am Montagabend wieder.

Etwa 6000 Euro Schaden

Wie Bettels sagte, sei der Stadtverwaltung ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstanden. „Wir haben Anzeige erstattet.“ Offenbar seien es mehrere Täter gewesen. „Das macht man nicht mal eben im Vorbeigehen. Für solch eine Zerstörung ist ein erheblicher Kraftaufwand nötig.“ Daher bitte man Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei in Altenburg zu melden.

Reparatur in Meuselwitz dauert noch an

Das gilt auch für Meuselwitz. Dort liegen immer noch mehrere Straßenzüge nachts im Dunkeln, weil Randalierer einen Schaltschrank an der Altenburger/ Ecke Luckaer Straße zerstört haben (die OVZ berichtete. „Ersatztechnik ist bestellt, aber es dauert noch Tage, bis sie geliefert und installiert ist“, teilte am Dienstag Bürgermeister Udo Pick mit.

Von Thomas Haegeler, Kay Würker