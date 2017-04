Gößnitz. 94 Fahrzeuge waren zu schnell: Das ist die Bilanz einer Tempokontrolle der Polizei am Sonntag zwischen Gößnitz und der Landesgrenze zu Sachsen. Die Beamten hatten das Messgerät zwischen 15 und 22 Uhr an der Bundesstraße 93 im Tempo-70-Bereich aufgebaut. 71 Fahrzeugführer müssen nun mit einem Verwarngeld rechnen, 23 mit einem Bußgeld und 3 sogar mit einem Fahrverbot, teilte die Polizei mit. Zu den Schnellsten gehörte ein VW mit 140 Kilometer pro Stunde, der somit doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war, ebenso ein Opel mit Tempo 126 und ein Audi mit 120 km/h.

Von ovz