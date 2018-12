Altenburg

Lange wurde gerätselt, nun steht es fest: Theater&Philharmonie Thüringen haben die geplanten Ersatzspielstätten für das Altenburger Theater bekannt gegeben. Ab Sommer 2019 wird das Fünfsparten-Haus am Theaterplatz 19 für rund anderthalb Jahre umgebaut. 11 Millionen Euro lassen sich Freistaat und Landkreis die Sanierungsarbeiten kosten. Die Wiedereröffnung ist für Frühjahr 2021 geplant – passend zum 150-jährigen Bestehen des Theaters.

Umfangreiche Maßnahmen verhindern Spielbetrieb

Und geplant ist eine ganze Menge: Schwerpunkte der Rekonstruktion sind die Erneuerung von Ober- und Untermaschinerie an der Hauptbühne, die Errichtung einer Containerstation für die Inszenierungen am Theater, die Vergrößerung des Orchestergrabens, der Anbau eines Fahrstuhls für das Publikum, die Erneuerung sanitärer Einrichtungen im Heizhaus und weitere Maßnahmen, teilt Theater&Philharmonie Thüringen mit.

Weil in dieser Zeit im Altenburger Haus kein Spielbetrieb möglich ist, musste eine Ausweichspielstätte gefunden werden. Ziel dabei war, alle Theatersparten – Musiktheater, Schauspiel, Ballett sowie Puppentheater und Konzerte des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera – weiterhin dem Publikum in Altenburg und Umgebung anbieten zu können und die Abonnementreihen ohne Einschränkungen zu erhalten. Für einzelne Inszenierungen, die nur in Gera gezeigt werden, ist der Einsatz von Bussen zwischen Altenburg und Gera in Planung.

Ab Mai wird Zelt errichtet

Nach Prüfung von vielen alternativen Varianten hat sich das Theater nach Zustimmung durch Aufsichtsrat, Gesellschafter und aller drei Stadtrats- und Kreistagsgremien nun für konkrete Ausweichquartiere und einen entsprechend angepassten Spielbetrieb während der Rekonstruktion entschieden.

Ab Mai 2019 wird ein Theaterzelt auf dem großen Festplatz in Altenburg errichtet und im September 2019 mit der Eröffnungsgala der Spielzeit 2019/20 den Spielbetrieb aufnehmen. Das 4-Mast-Theaterzelt hat einen Innendurchmesser von 42 Meter und eine Höhe von 16 Metern. Das gewählte Theaterzelt ist barrierefrei und bietet ausreichend Platz für rund 400 Zuschauer. Konzeptionell teilt sich das Theaterzelt auf in drei horizontal angeordnete Bereiche: Foyer, Zuschauerraum sowie Bühne und Backstage.

Ausstattung soll optimal genutzt werden

Im Foyerbereich befinden sich, so die Planungen, die Zuschauergarderoben sowie die Gastronomie. Der Zugang erfolgt über ein Eingangsfoyer mit Abendkasse. Die Bühne weist eine Größe von 14 mal 10 Meter auf, in der eine 9 Meter große Drehscheibe eingelassen ist. Um optimale Lichtverhältnisse und eine gute Raumakustik im Theaterzelt zu gewährleisten, wird auf der Bühne ein Traversensystem eingebaut. Die Orchesterfläche für bis zu 45 Musiker wird rechts neben der Bühne angeordnet.

Um beste Sichtbedingungen für die Gäste zu gewährleisten, wird eine Zuschauertribüne mit vorgelagerten Rollstuhlplätzen aufgestellt. Angrenzend an das Theaterzelt wird eine Containeranlage errichtet, in der sich Künstlergarderoben sowie Sanitäreinrichtung für das Publikum und die Mitarbeiter befinden. Das Theaterzelt verfügt über eine ausreichende Heizungs- und Lüftungsanlage.

Brüderkirche, Schloss und Logenhaus werden auch genutzt

Der große Festplatz ist als Standort für das Theaterzelt hervorragend geeignet, da alle erforderlichen Anschlüsse zur Versorgung in ausreichender Anzahl anliegen. Es sind ausreichend Parkplätze für das Publikum vorhanden und es besteht eine Anbindung an das Netz des öffentlichen Nahverkehrs. Das Dekorationslager befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Festplatz.

Die Philharmonischen Konzerte werden während der Sanierung in der Brüderkirche und im Schloss gespielt, Kammerkonzerte und Puppentheater werden im Logenhaus angeboten.

Der Spielplan für die Spielzeit 2019/20 wird wie gewohnt Mitte April 2019 auf einer Pressekonferenz vorgestellt und im Anschluss auch öffentlich präsentiert.

Von OVZ