Meuselwitz

Welche Leistungen sind es, die ein Betriebsleiter als erstes aufzählt, wenn er in den Ruhestand geht? Bei Thomas Reimann, der nicht ganz elf Jahre Chef der Stadtwerke Meuselwitz war, sind es drei. 50 Millionen D-Mark Schulden hatte der Wasser- und Abwasser-Zweckverband Schnaudertal, der Vorgänger der Stadtwerke, 1995 bei seiner Gründung. Heute seien es noch 6,5 Millionen Euro. Dafür besitzt das Unternehmen ein Anlagenvermögen von 42 Millionen Euro und habe die günstigsten Gebühren im Altenburger Land. „Für die Region ist das ein Standortvorteil.“

Bauhof durfte nicht zu Stadtwerken

Nicht alles lässt sich in Zahlen ausdrücken, schon gar nicht Unerreichtes. Dazu zählt der 63-Jährige, dass verhindert wurde, dass sein Betrieb den städtischen Bauhof und die Stadtgärtnerei übernimmt, so wie in anderen Städten. Doch die damalige Bürgermeisterin Barbara Golder (CDU) habe ihm bedeutet, dass er dann zu mächtig werden würde, erinnert sich Reimann. Hätte sie anders entschieden, würden beide Einrichtungen heute wirtschaftlich arbeiten, hätten ein Zukunftskonzept, könnten der finanziell schwer angeschlagenen Stadt mehr helfen. Da ist er sich sicher. Das alles gebe es nun nicht. Und deswegen überwiegen trotz vieler Ergebnisse (lesen Sie dazu auch den Kasten) bei Thomas Reimann am Ende die Enttäuschung und die Freude, dass seine Dienstzeit heute endet. Schon lange hat er sogar die Tage bis dahin gezählt. Auch deswegen, weil es eine Zusammenarbeit mit dem jetzigen Bürgermeister Udo Pick (BfM) nicht gebe, sich der Rathauschef völlig desinteressiert an den Stadtwerken zeige, behauptet Reimann.

Abschied auf Raten

Sein heutiger Abschied ist ein Rückzug auf Raten. Fest steht, dass er im nächsten Jahr nicht wieder für den Kreistag und auch nicht als Ortsteilbürgermeister kandidiert. Der Wintersdorfer nimmt seit Anfang Juli 2016 ein Altersteilzeitmodell in Anspruch, das ihm die Hälfte seiner Bezüge bis März 2021 garantiert.

Im Stellenplan der Stadtwerke bleibt er bis dahin präsent. Eben dieser Plan sorgt nun für Diskussionen. Denn Reimanns Nachfolgerin wird ab morgen Sylvana Geweniger-Hüfner. Die 45-Jährige war bislang Technische Leiterin im Unternehmen. Der Stadtrat wählte sie am 26. September in nicht öffentlicher Sitzung mit elf Ja-Stimmen zur neuen Betriebsleiterin, sechs Räte stimmten dagegen, zwei enthielten sich. Eine öffentliche Ausschreibung wurde als entbehrlich bezeichnet, weil es mit der Kandidatin bereits eine geeignete Bewerberin gab.

Stelle wird eingespart

Allerdings wird die Stelle der Technischen Leiterin nun eingespart, deren Aufgaben umverteilt. Wenn so etwas möglich sei, hätte man dieses Geld schon viele Jahre einsparen können, grantelte Linken-Stadträtin Angela Pechmann. Auch darüber schüttelt Reimann den Kopf. Möglich sei dies nur durch sein Personalentwicklungskonzept, das nun Früchte trage und durch das die Verwaltung weiter verschlankt werden könne.

Konzepte für die Zukunft

Die neue Leiterin kann nicht nur auf diesem Konzept aufbauen. Ebenso gibt es ein solches Papier für Energie-Management, das unter anderem dafür gesorgt habe, dass die Stadtwerke ihre Gebühren stabil halten konnten. Strom sei der größte Kostentreiber, vor allem im Klärwerk. Durch Abschalte-Mechanismen in den Spitzenzeiten werde ebenso Geld gespart, wie durch die Photovoltaikanlagen auf dem Verwaltungsgebäude und im Klärwerk. Beide Anlagen würden ab 2020 Gewinn abwerfen.

Das unter Reimanns Regie erarbeitete Abwasserbeseitigungskonzept sorge dafür, dass in wenigen Jahren die Erich-Weinert-Siedlung und Bünauroda an das Klärwerk angeschlossen werden. Neupoderschau erhält bis 2022 ein Entwässerungssystem in Richtung Nisma und Spora.

Investitionen seit Reimanns Amtsantritt 2008: Umbau und Kauf des neuen Verwaltungsgebäudes in Pflichtendorf, Erneuerung Trinkwasser (TW) und Abwasser (AW) in Brossen mit Anschluss an Kläranlage (KA) Meuselwitz, Erneuerung TW und AW in Gröba, AW-Anschluss von Waltersdorf an KA 2009: TW-Anbindung aus Richtung Lucka (Noteinspeisung im Havariefall), Erneuerung TW und AW Pflichtendorf/Heukendorf 2010: Erneuerung Prozessleitsystem im Klärwerk Meuselwitz, TW- und AW- Erneuerung Clara-Zetkin-Straße 2012: Erweiterung Schlammspeicher Kläranlage 2014: Erneuerung TW und AW Fritz- Kramer-Straße, Erneuerung TW und AW in Falkenhain mit Anschluss an KA 2015: AW-Anschluss Bünauroda an die Kläranlage, TW- und AW-Erneuerung Am Weinberg, TW- und AW- Erneuerung Lessingstraße und Poderschauer Gasse 2016 - 2018: Erneuerung TW und AW Schnauderhainichen mit Anschluss an KA 2016 - 2019: TW- und AW-Anschluss Erich-Weinert-Siedlung an KA 2017: TW-AW-Erneuerung Uhland- straße.

Von Jens Rosenkranz