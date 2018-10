Altenburg

Die Debatte über den ersten von Landrat Uwe Melzer (CDU) vorgelegten Haushalt beginnt mit einem Paukenschlag. Kreisrat Thomas Reimann (Die Regionalen) trat am Mittwoch als Vizechef des Finanzausschusses zurück. Der 63-Jährige verkündete seinen Entschluss am Abend während der nicht öffentlichen Sitzung des Gremiums.

Anlass für seinen Rücktritt sei zum Ersten das Agieren des Landrats bei der Erstellung des Kreisetats für das kommende Jahr, sagte Reimann der OVZ. So habe er aus der Zeitung erfahren, dass die Kreisumlage 2019 um 600 000 Euro steigen soll. Üblich und angebracht sei eigentlich, dass die Kreistagsmitglieder über solche Pläne zuerst informiert werden, ehe der Landrat damit an die Öffentlichkeit gehe.

Außerdem habe Melzer am 6. Oktober angekündigt, dass der Etatentwurf „dieser Tage“ den Kreisräten zugehe. Tatsächlich zugegangen sei er am Dienstag dieser Woche, zehn Tage nach Melzer Ankündigung. Dies habe er auch nur durch Zufall erfahren, weil das Landratsamt den Etat per E-Mail an seine Privat-Adresse gesendet habe. Für Reimann sei sowohl dies eine Zumutung als auch die Annahme von Melzer, dass sich alle Kreisräte das mehrere hundert Seiten starke Zahlenwerk selbst ausdrucken – ein ebenso ungewöhnlicher Vorgang.

Keine Vorbereitung möglich

Wenn erst am Montag der Entwurf vorliege und schon am Mittwoch im Finanzausschuss darüber diskutiert werden soll, sei eine Vorbereitung darauf nicht mehr möglich, kritisierte Reimann. Auch die Fraktionen hätten keine Zeit mehr, sich darüber in angemessener Form eine Meinung zu bilden.

Doch offenbar sei das auch gar nicht gewollt, mutmaßt der Wintersdorfer Ortsteilbürgermeister. Denn ganz offensichtlich „haben CDU und SPD den Etat bereits untereinander ausgedealt.“ Darauf deute schon die geplante Erhöhung der Umlage hin.

Etat soll durchgepeitscht werden

„Ich weiß nicht, worüber dann der Finanzausschuss noch reden soll?“ Es entstehe der klare Eindruck, dass der Etat „von den sogenannten Volksparteien durchgepeitscht werden soll.“ Eine vorherige Debatte in den Fachgremien zum Beispiel über die Fragen, welche Straßen saniert, welche Feuerwehrtechnik angeschafft und welche defekten Fahrzeuge in der Kreisstraßenmeisterei ausgewechselt werden sollen, sei unter diesen Umständen nicht möglich, erklärte Reimann.

Mit diesem bewussten Ausgrenzen des Kreistages beim Haushalt mache der Landrat genau das, was er zuvor seinen Vorgängern vorgeworfen habe.

Kungelei schon bei Golder-Wahl

Die Kungelei zwischen CDU und SPD im Kreistag sei für Reimann jedoch schon bei der Wahl von Barbara Golder (CDU) zur ehrenamtlichen Beigeordneten Ende August deutlich geworden. Für ihn ein weiterer wichtiger Grund für seinen Rücktritt.

Union und Sozialdemokraten hatten sich auf Golder verständigt, auch um den Gegenkandidaten der Linken, Frank Tempel, zu verhindern, der ebenso als Vize-Landrat kandidierte (die OVZ berichtete). Im Gegenzug bekam Altenburgs Ex-Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) seinen gewünschten Posten im Aufsichtsrats des Theaters.

Große Koalition auch im Kreis

Mit dieser Postenschacherei und der Kungelei beim Etat setzten CDU und SPD ihre Große Koalition in Berlin im Altenburger Land im Kleinen fort, kritisierte Reimann. Dabei habe er vor allem bei der CDU gedacht, dass dort ein frischer Wind weht. In der Realität aber zeige sich, dass die alte Garde im Kreistag weiter die Fäden ziehe und die jungen Leute auf den Hinterbänken nichts zu sagen hätten.

Reimann ist seit vier Jahren Vize-Vorsitzender des Finanzausschusses. Allerdings plant er, im kommenden Jahr nicht wieder für den Kreistag zu kandidieren. Sein Rücktritt habe damit aber nichts zu tun, sagte er der OVZ.

Kritik der Regionalen ist nicht neu

Der Landrat ließ eine OVZ-Anfrage zu Reimanns Vorwürfen am Mittwoch unbeantwortet.

Die Kritik im Kreistag aus den Reihen der Regionalen an der Entstehung des Haushalts ist nicht neu. Erst beim diesjährigen Etat wurden insbesondere auf Initiative von OB Wolf kurz vor der Verabschiedung weitreichende Änderungen vorgenommen. Die zuvor in den Ausschüssen ausgehandelten Beschlüsse waren damit auf einen Schlag hinfällig. Schon damals hatte Reimann daraufhin moniert, dass man sich unter diesen Umständen Ausschusssitzungen schenken könne.

Von Jens Rosenkranz