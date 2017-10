Thüringens Innenminister Georg Maier auf Antrittsbesuch in Altenburg

Georg Maier ist im Landkreis bekannt, auch wenn er bis am Montag offiziell noch nicht da war. Kein Wunder: Zu seinen Schwerpunkt-Aufgaben gehört die Gebiets-, Verwaltungs- und Funktionalreform im Freistaat, ebenso Polizei, Feuerwehr, Verfassungsschutz. Am Montag nun nahm der Name Gestalt an, kam Thüringens neuer SPD-Innenminister zum Antrittsbesuch ins Altenburger Land.