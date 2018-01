Thüringer Ministerium sucht Bienenfreunde – auch im Altenburger Land

Erfurt/Altenburg. Thüringer Bürger, die sich in besonderem Maße um den Schutz hiesiger Bienen oder anderer bestäubender Insekten verdient gemacht haben, sollen auch in diesem Jahr wieder mit der Auszeichnung „Thüringer Bienenfreunde“ geehrt werden. Die gemeinsam vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft und dem Landesverband Thüringer Imker vergebene Auszeichnung wird bereits zum vierten Mal ausgelobt.

„Bienen sichern die natürliche Artenvielfalt und unsere Ernährung. Ohne Bienen ist ein Leben, wie wir es kennen, nicht mehr möglich“, erläutert Ministerin Birgit Keller (Linke) den Hintergrund der Aktion. Besonders die Ergebnisse einer im vergangenen Oktober veröffentlichten Langzeitstudie hatten die Verantwortlichen alarmiert. Um bis zu 75 Prozent sei die Insektenpopulation deutschlandweit gesunken, hieß es in dem Papier. Besonders betroffen seien Arten, die als Bestäuber von Wild- und Nutzpflanzen eine wichtige Funktion für Natur und Mensch haben. Bienen stellen hier die mit Abstand wichtigste Gruppe. „Diese Entwicklung ist dramatisch und wir müssen handeln“, so die Ministerin weiter. „Jeder von uns kann einen persönlichen Beitrag leisten und Lebensräume für Bienen und andere Insekten schaffen.“

Für die Auszeichnung können sich alle Bürger, Schulklassen, Unternehmen und sonstige Einrichtungen bewerben, die sich besonders um bestäubende Insekten verdient gemacht haben. Die Bewerbung inklusive einer aussagekräftigen Dokumentation der jeweiligen Aktivitäten muss dafür bis zum 31. Mai beim Imker-Landesverband unter dem Stichwort „Thüringer Bienenfreunde“ eingereicht werden. Einsendungen per Post sind an den Landesverband Thüringer Imker e.V., Ilmstraße 3, 99425 Weimar oder per Mail an lvthi@t-online.de zu richten.

Die Antragsunterlagen und weitere Informationen können unter www.thueringen.de/th9/tmil heruntergeladen werden.

Von Bastian Fischer