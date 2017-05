Altenburg. Die Augen brennen, die Nase läuft, der Hals kratzt: Unter diesen Beschwerden leiden besonders im Frühjahr immer mehr Kinder und Erwachsene. Doch nur wenige unternehmen etwas dagegen, obschon es zahlreiche Beratungsstellen gibt. Als rollende Variante tourt derzeit die Allergie-, Neurodermitis- und Asthmahilfe Thüringen (Anat) durch das Bundesland. Zu Wochenbeginn hat sie erstmals auch auf dem Markt in Altenburg Station gemacht und stieß dabei trotz widrigen Wetters auf gute Resonanz unter den Skatstädtern.

„Wir sind mit unserer Aktion zufrieden“, verriet Kornelia Holzapfel, die stellvertretende Anat-Vorsitzende und Mitorganisatorin der von der AOK Plus unterstützen Infotour. „Viele Leute kamen auf uns zu, um sich über Erkrankungen der Atemwege beraten zu lassen.“ Einem Bereich, in dem es noch immer an Aufklärung mangele. Als prägnantes Beispiel verwies Holzapfel auf einen Mann, der sein Asthma-Gerät überprüfen lassen wollte, aber nicht gemerkt hatte, dass dieses längst aufgebraucht war.

Zum Standangebot gehörte eine kostenlose Lungenfunktionsmessung. Dazu mussten Interessierte mit aller Kraft in ein kleines Mundstück pusten, das mit einem Computer verbunden war. „Der Test zeigt unter anderem, wie stark man ein- und ausatmen kann und wie viel Luft in die Lunge passt“, teilte Anat-Mitglied Doreen Claus gut gelaunt mit. Der erste, der seine Lungenfunktion hat überprüfen lassen, war Reinhard Sokolowsky. „Ich hatte als Kind Asthma, bin dann mit 16 an die See gefahren und war auf einmal geheilt. Doch jetzt im Alter habe ich das Gefühl, dass die Krankheit wiederkommt“, gab der Ruheständler freimütig preis. Den Infostand habe er gezielt angesteuert, nachdem er wenige Tage zuvor aus der OVZ darüber erfahren habe.

Die Tipps und Hinweise erstreckten sich auch auf den Bereich Allergien. So seien aktuell vor allem die Pollen der Birke besonders aggressiv. Nicht zu unterschätzen sei ferner die polymorphe Lichtdermatose – der Volksmund spricht von Sonnenallergie. „Die Sonne hat sich bislang zwar nur stückelhaft gezeigt“, erläuterte Anat-Vizechefin Holzapfel, die sich seit mehr als 15 Jahren um die Beratung von Allergikern und ihren Familien kümmert. „Wenn sie aber zum Vorschein kommt, scheint sie mit aller Macht.“

Grundsätzlich sollte bei allergischen Symptomen ein Arzt aufgesucht werden, hieß es. Es sei wichtig zu wissen, welche Allergie man warum hat und was man dagegen tun kann. Holzapfel: „Schließlich hilft nicht alles bei jedem.“ Manchmal reiche die Einnahme von Antihistaminika. Häufiger sei aber eine langfristige Therapie in Form einer sogenannten Hyposensibilisierung nötig. „Das dauert drei bis vier Jahre und hat zu 80 Prozent Erfolg“, wusste Holzapfel zu berichten. Was fiel ihr besonders auf bei dem Stopp in Altenburg? „Dass viele Menschen meinten, in der Stadt gebe es zu wenig Ärzte. Gerade bei den Lungenfachärzten sei der Mangel eklatant.“

Weiterführende Informationen zu den Themen Allergien, Neurodermitis und Asthma bietet der Verein Anat per Telefon: 0361 2253103, sowie im Internet unter www.anat-ev.de.

Von Matthias Klöppel