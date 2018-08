Altenburg

Großer Bahnhof am Dienstag in der Altenburger Schlosskirche: Zur offiziellen Eröffnung der diesjährigen Thüringischen Orgelakademie hatten sich die Teilnehmer an der historischen Trost-Orgel versammelt, um sich von Schlossorganist Felix Friedrich und Oberbürgermeister André Neumann (CDU) auf die kommenden Tage einstimmen zu lassen.

Insgesamt 36 Teilnehmer haben sich zur inzwischen 28. Auflage des einwöchigen Lehrgangs angemeldet. In den kommenden Tagen stehen zahlreiche Kurse zur Orgelmusik auf dem Programm, können sich die Profis und Nachwuchsorganisten an verschiedenen historischen Instrumenten erproben und ihre Fertigkeiten verfeinern.

Schwerpunkt auf italienischer Musik zwischen 1750 und 1800

Der Fokus, so Intendant Friedrich, liegt in diesem Jahr insbesondere auf italienischer Musik zwischen 1750 und 1800. Für die Vermittlung an die Teilnehmer zuständig ist mit Professor Lorenzo Ghielmi aus Mailand ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet. Daneben sollen auch Orgelmusiken von Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs sowie aus der Feder von Max Reger einstudiert werden.

Gespielt wird – wie gewohnt – auf zahlreichen historischen Orgeln in Mitteldeutschland – neben Altenburger Vertretern kommen auch Instrumente in Bad Salzungen, Glauchau und Gotha zum Einsatz. Am Freitag steigt dann um 19.30 Uhr ein „Konzert der Besten“ in der Schlosskirche.

Von Bastian Fischer