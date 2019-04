Altenburg

Die Tiefgarage in der Jüdengasse musste am Mittwoch geschlossen werden. Eine turnusgemäße Überprüfung hatte ergeben, dass die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet ist, heißt es in einer Pressemeldung der Altenburger Stadtverwaltung.

Konkret wird in einem jetzt vorgelegten Prüfbericht der Brandschutz bemängelt, was demnach auf eine nicht mehr ordnungsgemäß funktionierende Sprinkleranlage zurückzuführen ist. Zuletzt war die Tiefgarage am 1. August vergangenen Jahres aus Anlass ihres 25-jährigen Bestehens überprüft worden.

Von der Schließung sind insgesamt 125 Parkplätze betroffen. Die Stadt, die Eigentümerin der Tiefgarage ist, hat sich rasch um die Bereitstellung von Ersatzparkplätzen bemüht. So stehen den betroffenen Nutzern der Tiefgarage über Ostern die Parkplätze auf der Freifläche beim Goldenen Pflug zur Verfügung. Des Weiteren wird der Nikolaikirchhof fürs Parken freigegeben – die Zufahrt erfolgt über die Langengasse. Darüber hinaus können Parkplätze auf dem Roßplan – auch außerhalb der gekennzeichneten Flächen – und auf dem Anger angeboten werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.

Von ovz