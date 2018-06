Altenburg

War das am Sonnabend ein Gewusel im Altenburger Tierheim. In die Einrichtung am Poschwitzer Park hatten die Vereinsmitglieder zum traditionellen Sommerfest eingeladen. „Das Wetter war super und die Resonanz der Neugierigen groß“, konstatierte Vereinschefin Sibylle Börngen. „Alles in allem hatten wir über den gesamten Tag verteilt zwischen 500 und 600 Gäste, die auch sehr spendenfreudig waren. Immerhin kamen um die 4000 Euro für den Verein zusammen.“

Abwechslungsreiches Programm

Das Programm war ebenfalls reichhaltig und abwechslungsreich. „Da kam jedes Alter auf seine Kosten. Die Kinder konnten sich auf einer Hüpfburg austoben, mit Ponys reiten oder sich an der Bastelstraße und beim Schminken ausprobieren. Die Erwachsenen konnten gemütlich bei Kaffee und Kuchen beisammensitzen, wurden vom Blasorchester Altenburg musikalisch sowie von den Judoka des SV Einheit sportlich unterhalten. Und natürlich konnten sie unser Gelände erkunden“, so Börngen. Klar, dass auch so mancher Vierbeiner dort sein Können zeigte.

Einblicke in neuen Mehrzweckbau

Eine Premiere gab es beim Sommerfest ebenfalls: Erstmals konnte der erste Abschnitt des neu errichteten Mehrzweckbaus auf dem Vereinsgelände in Augenschein genommen werden. „Was auch zahlreich geschehen ist“, so Börngen. Neben dem Sommerfest gibt es im Tierheim noch eine kleinere Party, die jedes Jahr im Advent stattfindet. Dann könnten Teile des Areals schon wieder Baustelle sein, wenn es an die Umsetzung des zweiten Abschnitts geht.

Von Jörg Wolf