Dieses Jahr startet das Projekt Stadtmensch in Altenburg so richtig durch. Ein Mosaiksteinchen soll der Günther-Award sein, eine eigens für kreative Ideen zur Verbesserung des sozialen Miteinanders in der Skatstadt geschaffene Auszeichnung. Günther wird aber weitaus mehr, als nur ein Preis – er soll Altenburger Lebenswelten widerspiegeln.