Altenburg

Am Sonntag, dem 23. Dezember, veranstalten das Deutsche Tierschutzbüro und die Animal-Save-Tierrechtsgruppen aus Leipzig/Halle, Erfurt und Chemnitz gemeinsam eine Mahnwache vor dem Schlachthof der Südost Fleisch GmbH in Altenburg. Das teilten die Aktivisten am Mittwoch in einer Presseerklärung mit.

Die Organisatoren rechnen mit mehr als 30 Teilnehmern bei der Aktion, die von 9 bis etwa 13 Uhr anlässlich des weihnachtlichen „Festes der Liebe“ stattfinde. Ziel der Mahnwache sei es, den zur Schlachtung antransportierten Tieren ein letztes Geleit zu geben. Die Aktivisten positionieren sich an der Straße zum Schlachthof und stoppen in Absprache mit der Polizei die anfahrenden Tiertransporter für einige Minuten. „Diese Zeit nutzen die Anwesenden, um die Transporter zu kontrollieren, sich von den Tieren zu verabschieden und ihre Geschichte durch Foto- und Videoaufnahmen zu verbreiten“, heißt es in der Mitteilung. Die Mahnwache richte sich nicht gegen die LKW-Fahrer oder Schlachthofmitarbeiter, sondern fokussiere sich auf das Mitgefühl für die Tiere und die Kritik am System.

Aktion soll auf Leid aufmerksam machen

„Die Tiere auf solchen Tiertransporten leiden erheblich unter dem System der Massentierhaltung, und das oft unbeachtet“, erklärt Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros. Mit dieser Aktion wollen wir ihnen alle gemeinsam eine Stimme geben, auf ihre leidvolle Situation aufmerksam machen und ihnen anlässlich Weihnachtens ganz besonders gedenken.”

Im Altenburger Schlachthof, einem der größten Schlacht- und Zerlegezentren Deutschlands, das insgesamt fast 600 Beschäftigte hat, würden täglich rund 3000 Tiere geschlachtet, heißt es in der Pressemitteilung. „Laut Eigenangabe des Unternehmens 320 Schweine und 65 Rinder pro Stunde. Da an den Weihnachtstagen oder überhaupt nicht geschlachtet werden darf, werden vermutlich am 23. Dezember deutlich mehr als 3000 Tiere geschlachtet“, vermuten die Aktivisten.

Weite Transportwege für Mast und Schlachtung

Die Aktion finde vor dem Hintergrund der immer wieder aufkeimender Diskussion um Tiertransporte und die Massentierhaltung statt. Allein in Deutschland werden jährlich rund 800 Millionen Tiere geschlachtet, davon werden täglich 3,7 Millionen Tiere in LKW über deutsche Straßen transportiert, beziffert das Deutsche Tierschutzbüro. „Dabei werden Schweine, Rinder, Schafe und viele mehr nicht ausschließlich zur Schlachtung transportiert, sondern auch Aufzucht und Mast finden meist an unterschiedlichen Orten, nicht selten in verschiedenen Ländern statt.“ Regelmäßig komme es neben Platzmangel, Unterversorgung und nicht eingehaltenen Ruhephasen zu schweren Verletzungen und tödlichen Auswirkungen auf diesen Fahrten. „Über diesen Umstand diskutiert momentan auch der Deutsche Bundestag“, berichtet Jan Peifer.

Von OVZ