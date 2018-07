Altenburg

Noch bis diesen Sonntag 18 Uhr darf auf der Grünfläche neben Kaufland Nord getobt werden, was die 16 Attraktionen der „Kids World“ hergeben. Ein Dutzend Hüpfburgen, ein Kletterturm, ein großes Bällebad, Trampoline und ein Parcours für Elektroautos erwarten die kleinen und großen Besucher.

Inhaberin Sandra Riedesel freut sich über das bislang rege Interesse der Besucher: „Bisher sind wir trotz der Hitze sehr zufrieden. Besonders auf das Kletterhaus und die Elektro-Autos fahren die Kinder im wahrsten Sinne ab.“ Was nicht heißt, dass Erwachsene nicht auf ihre Kosten kommen, denn klettern, rutschen und Spaß haben dürfen alle.

Zum ersten Mal macht sie mit ihrem Outdoor Park in Altenburg Station – immer dabei ihr Mann und die sechs Kinder, von denen der Jüngste bald seinen ersten Geburtstag feiert. „Ich bin Schaustellerin in siebter Generation, war früher Artistin im Varieté. Dann war der Rücken kaputt, ich wurde Mutter und seit drei Jahren touren wir nun mit diesem Angebot in der Region“, fasst die 34-Jährige ihr bewegtes Leben zusammen. Dabei sei es gar nicht so einfach, „gute“ Plätze wie diesen neben Kaufland zu finden. „Wiese, direkt an der Straße und nah dran an den Leuten, passt!“, zählt Riedesel auf.

Kinder bis zwei Jahre haben freien Eintritt, alle zwischen 3 und 14 Jahren zahlen acht Euro, Erwachsene pro Person fünf Euro. Geöffnet ist die „Kids World“ Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Wochenende jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Von mst