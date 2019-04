Es ist eines der prägnantesten Gebäude in Altenburg: der herzogliche Marstall. Und eines, das nicht zuletzt durch die Erweiterungspläne des Lindenau-Museums in den vergangenen Monaten oft im Gespräch war. Doch auch abseits davon ist in den historischen Mauern einiges im Fluss. Die OVZ hat sich einmal in der Reithalle umgeschaut.