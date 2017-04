Altenburg. Die am vergangenen Donnerstag in Altenburg-Nord leblos aufgefundene Frau ist offenbar vor Ort aus einem Fenster gestürzt. Wie die Landespolizeiinspektion Gera am Dienstag mitteilte, ergab das Todesermittlungsverfahren, dass nach vorläufigem Obduktionsergebnis von einem Sturzgeschehen ausgegangen werden kann. Wie berichtet, lag die 57-Jährige auf einer Wiese neben dem Eingang zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Glashütte. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten sie nicht mehr reanimieren. Es laufen nun Ermittlungen in alle Richtungen durch die Kriminalpolizei in Altenburg, wobei auch mögliche unterlassene Hilfeleistung geprüft werde.

Von ovz