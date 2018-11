Altenburg

Der Tourismusverband Altenburger Land hat sich neu konstituiert. Auf einer Versammlung in dieser Woche in der Senf und Feinkost GmbH wurde Altenburgs Ex-Oberbürgermeister Michael Wolf, der seit Ende 2015 an der Spitze des Tourismusverbandes steht, erneut zum 1. Vorstandsvorsitzenden gewählt. Das teilt der Verband in einer Pressemeldung mit.

Wolf kündigte an, gemeinsam mit den Mitgliedern die Bekanntheit der Region zu steigern, ein positives Image für das Altenburger Land aufzubauen und zufriedene Gäste willkommen zu heißen. Er wolle jedoch nicht die gesamte Wahlzeit amtieren und den Vorsitz nach maximal anderthalb Jahren entweder an Landrat Uwe Melzer oder Oberbürgermeister André Neumann (beide CDU) übergeben. So sei gewährleistet, dass die bewährte Praxis, wonach Amtsinhaberschaft und Tourismusverbandsvorsitz übereinstimmen, fortgeführt werden könne.

Neumann und Melzer sind Stellvertreter

Die Mitglieder wählten Neumann und Melzer zu Wolfs Stellvertretern. Zudem wurden Kathy Träger-Thieme, Geschäftsführerin der Hotel-Pension Treppengasse, als Schatzmeisterin sowie Sabine Hofmann vom Museumsverein Burg Posterstein als Schriftführerin in ihren Ämtern bestätigt. Unterstützt wird die Vorstandsarbeit durch fünf Beisitzer: Sven Schrade, Bürgermeister von Schmölln, Klaus Börngen, Bürgermeister von Göpfersdorf; Heidi Hindemith, Geschäftsführerin des Hotel Bellevue; Bastian Leikeim, Geschäftsführer der Brauerei Altenburg sowie Bertram Burkhardt, Geschäftsführer der gleichnamigen Straußenfarm.

Mehr Aufmerksamkeit für die Region

Weitere Themen der Mitgliederversammlung waren die Präsentationen zum Jahresbericht 2018 sowie zum Marketingplan 2019 durch die Arbeitsgemeinschaft LVDG & Maxity Deutschland GmbH. „Unser Bestreben ist es, durch gezielte Aktionen die Aufmerksamkeit für die Region Altenburger Land zu steigern, die Gästezahlen zu potenzieren und somit die Wertschöpfung zu erhöhen“, sagte Lisa Piller, Leiterin der Tourismusinformation Altenburger Land.

In der Versammlung wurden Hinweise der Mitglieder zur Wichtung der zukünftigen Arbeit des Tourismusverbandes diskutiert. So wurde man sich einig, zukünftig stärkere Anstrengungen zur Vermarktung der Altenburger Region in Verlagsgruppen der Thüringer Medien sowie im Social-Media-Netz zu unternehmen.

Dem Tourismusverband gehören 88 Mitgliedern an. Er setzt sich für eine erfolgreiche touristische Entwicklung der Region Altenburger Land ein.

Von ovz