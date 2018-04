Marketing und Mitgliederzahlen - Tourismus im Altenburger Land: Verband sieht noch Verbesserungspotenzial

Die Spielzeit 2018/19 in Altenburg und Gera ist erneut randvoll. Schwerpunktthemen sind ab dem Herbst der Umgang mit dem Nationalsozialismus und die Frage, was uns in Europa eigentlich zusammenhält. Die Ballettfestwoche wartet mit spannenden Produktionen und Gastspielen auf. Und auch im Nachwuchsbereich gibt es Neuerungen.