Knau

Zum mittlerweile achten Mal gab es am Freitag in der Gartenkneipe Leimrute im Altenburger Ortsteil Knau das Musikertreffen. Wie gewohnt standen Bands und Musiker auf der Bühne, die vor Jahrzehnten als junge Leute angefangen haben, Musik zu machen. Und wie immer hatten sie die Hits ihrer Jugend im Gepäck, die sie zum Besten gaben. Ein Konzept, das bei freiem Eintritt wieder einige Hundert Gäste anlockte.

Manche Schuhe waren zu groß

Die hatten zu großen Teilen ihren Spaß an der Zeitreise. Den ließen sie sich auch dann nicht nehmen, wenn die Musiker auf der Bühne musikalisch mal zu große Paar Schuhe gewählt hatten. Ziemlich in der Größe verschätzt hatte sich etwa der Musik Service Leipzig beim Versuch, Bee-Gees- Titel aus der Saturday-Night-Fever-Ära auf die Bühne zu bringen. Vielleicht war es ja auch nur das Lampenfieber, gepaart mit einer – den Jahren der Pause gezollten – fehlenden Spielroutine, die bei fast allen Gruppen aufblitzte.

Stark aufspielende Briten

Fast alle, denn den Briten von One for the Road fehlte sie nicht. Als Kirmes-Band spielen sie regelmäßig zusammen. Ein ganzes Stück nach Mitternacht stöpselten sie ihre Instrumente an. Ein später, aber willkommener Höhepunkt dieses Abends.

Von Jörg Reuter