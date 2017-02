Meuselwitz. Glück im Unglück hatte am Mittwoch gegen 15.15 Uhr ein 35-jähriger Mann. Er befuhr mit seinem Fahrrad die Georgenstraße in Richtung Innenstadt. Zuerst befuhr er den Fußweg, dann die Fahrbahn. Dort stürzte der Radler. Ein im Gegenverkehr fahrender Transporter (Fahrer 51 Jahre) überrollte das auf der Straße liegende Fahrrad, glücklicherweise aber nicht den Mann. Der verletzte sich bei dem Sturz leicht am Fuß. Wie sich im Nachhinein herausstellte, hatte der Radfahrer einen Atemalkoholwert von 1,1 Promille, teilte die Polizei mit.

Von HS