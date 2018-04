Schüleraustausch - Treffpunkt Markt: Franzosen erkunden Altenburg

Vive la France! Rund 30 Schüler aus Frankreich haben in den vergangenen Tagen Altenburg und den Landkreis erkundet. Anlass war ein Schüleraustausch, der am Christlichen Spalatin-Gymnasium in der Skatstadt längst Tradition hat. „Jules Ferry“ heißt die Partnerschule in der französischen Gemeinde Conty, mit der die Spalatiner intensiven Kontakt halten – unterstützt vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, dem Thüringer Bildungsministerium und dem Förderverein der Schule.

Am Montag sind die jungen Franzosen angereist, kamen in Gastfamilien unter. Auf dem Programm in dieser Woche standen unter anderem eine Stadtrallye durch Altenburg sowie Ausflüge nach Leipzig und Dresden. Aber natürlich verbrachten die Acht- bis Zehntklässler beider Nationen auch viel Zeit in Schule, wo bei einer Projektarbeit – passend zum grenzüberschreitenden Austausch – Jules Vernes Roman „In 80 Tagen um die Welt“ im Mittelpunkt stand. „Schließlich“, so berichtet Französischlehrerin Maria Lobeck, „hat Jules Verne lange Zeit in Amiens gelebt und gewirkt“ – im Arrondissement Amiens befindet sich die Gemeinde Conty.

Bereits in der Woche vor den Osterferien hatten Spalatin-Gymnasiasten die nordfranzösische Region besucht und sich auf die Spuren des Schriftstellers begeben. Diese Woche nun folgte der Gegenbesuch. 80 Tage Zeit konnten sich die Gäste für ihre Reise allerdings nicht nehmen. Am heutigen Samstag reisen sie wieder ab.

Von Kay Würker