Altenburg

Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich in dieser Woche an der Pauritzer Straße: Ein Bagger schob sich die Stufen der Treppe hoch, die als Abkürzung zum Theaterplatz dient. Der Grund: Die in die Jahre gekommene Treppenanlage wird zunächst abgetragen und anschließend neu hergerichtet. Das Projekt wird von Mitarbeitern des Referats Stadtwirtschaft realisiert, teilte die Altenburger Stadtverwaltung mit.

Die Maßnahme am so genannten Malzberg ist erforderlich, weil die alte Treppe verschiedene Beschädigungen aufwies. So waren die Einfassungen der Stufen abgekippt und das Pflaster der Stufenflächen hatte seinen Halt verloren. Um die Treppe wieder nutzbar zu machen, ist beabsichtigt, die Stufenkanten neu mit L-Elementen herzustellen und die so entstehenden Flächen kostengünstig mit dem vorhandenen Material zu pflastern, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Zeitplan sieht die Fertigstellung der Treppen bis spätestens Ende Mai vor. Der Zugang zum Schlüssel- und Schuhreparaturdienst bleibt während der gesamten Bauzeit gewährleistet.

