Trödelmarkt in Altenburger Wertstoff-Oase – Händler und Veranstalter zufrieden

Altenburg. Seit acht Uhr morgens herrscht Betrieb auf dem Gelände der Wertstoff-Oase Altenburg – und das an einem Sonntag. Der Grund: Bert Steinhardt und sein Team luden wieder zum Trödelmarkt. Bereits zum zweiten Mal findet die Veranstaltung statt. 40 Aussteller aus dem Altenburger Land, aber auch aus anderen Teilen Thüringens und Sachsens präsentieren ihre Ware. Kinderspielzeug, Küchengeräte, Bücher, Kleidung und Sammlerstücke aus der DDR-Zeit werden angeboten.

Heike Pooch und Peggy Külbel aus Lehma verkaufen ihre getöpferten Gefäße. Jedes ist ein Einzelstück, das sie in liebevoller Handarbeit gestaltet haben. „Das besondere an unserem Trödelmarkt ist, dass die Standbetreiber keine Standgebühr bezahlen müssen“, sagt Organisator Bert Steinhardt. Die Idee, einen Trödelmarkt zu veranstalten, entstand bei einer Haushaltsauflösung. Oft bleiben dabei Sachen übrig, die dann in der Wertstoffoase gelagert werden.

Es geht sehr familiär zu. Viele Standbetreiber waren schon zur Premiere dabei und kennen sich untereinander. Da passt man auch mal schnell auf den Stand des Nachbarn auf, wenn der sich einen Kaffee holt.

Das Herzstück des Marktes ist der Trödelkeller. Dort lagern Kisten voller Bücher und Zeitschriften. Die Regale an den Wänden sind überfüllt mit Vasen, Geschirr und Kerzenständern. Auch alte Schreibmaschinen und Radios sind zu finden. Beim Preis ist Verhandlungsgeschick gefragt. Jana Dietrich und ihre Tochter Nele waren erfolgreich. Ein Zeitungsständer ist in ihren Besitz übergegangen. „Mir gefällt der Trödelmarkt hier sehr gut, denn er ist übersichtlich. Da kann man sehr viel entdecken“, sagt Jana Dietrich. Renate Schmidt verkauft an ihrem Stand auch Schmuck. „Der Markt ist heute sehr gut besucht. Da wird man einiges los“, sagt sie. Bert Steinhardt ist ebenfalls zufrieden. „Wir freuen uns, dass der Trödelmarkt so gut angenommen wird.“ Es war nicht der letzte Trödelmarkt der Wertstoff-Oase Altenburg.

Von Lisa Gerth