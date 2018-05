Auf einer kleinen improvisierten Bühne und einem Gang durch Altenburgs gute Stube stimmten Sänger und Darsteller am Mittwoch auf die Sonntags-Premiere am Altenburger Theater ein: „Die verkaufte Braut“ nimmt dort Gestalt an. Auch zum Theaterfrühstück der Altenburger Theaterfreunde war sie Thema.