Rositz

Zwei bedeutende Bauprojekte hat der Rositzer Gemeinderat einstimmig mit der Vergabe der Bauleistungen auf den Weg gebracht: das ehemalige Stallgebäude im historischen Bernsteinhof kann nun statisch gesichert werden. Und auch auf dem Sportplatz Fichtenhainichen kann jetzt gewerkelt werden.

Allerdings werden beide Projekte teurer, als ursprünglich geplant. „Aber der Kostenaufwuchs bewegt sich bei beiden Vorhaben in einem nachvollziehbaren Rahmen“, sagte Bauamtsleiterin Katja Petzold.

Auftrag für Bernsteinhof geht an Firma aus Drogen

Vor allem bei der statischen Sicherung des Bernsteinhof-Stallgebäudes wachsen die Kosten recht üppig. Um den prognostizierten Kostenrahmen der beauftragten Firma aus Drogen in Höhe von knapp 119 000 Euro zu stemmen, musste zusätzlich eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 29 000 Euro bewilligt werden, was auch einstimmig geschah.

Zwei weitere Unternehmen hatten für dieses Projekt ebenfalls Angebote eingereicht. Deren Kosten lagen aber teilweise deutlich über den Planungen. Eine stellte gar knapp 220 000 Euro für die Arbeiten in Rechnung. „Ich bin jetzt erst einmal froh, dass wir die Arbeiten am Bernsteinhof planmäßig fortsetzen können, obwohl die in Frage kommenden Firmen sich derzeit vor Aufträgen kaum noch retten können und sich trotzdem ein Unternehmen fand, das die Arbeiten erledigt“, so Bürgermeister Steffen Stange (parteilos).

Das einstige Stallgebäude ist in dem historischen Bernsteinhof das letzte, das noch nicht saniert worden ist. Der Vierseithof gehört zu den ältesten Bauwerken der Gemeinde. Zuletzt wurde in den Jahren 2014 bis 2016 die einstige Scheune auf Vordermann gebracht.

Nur ein Angebot für Sportplatz Fichtenhainichen

Gar nur ein Angebot einer Baufirma aus Altenburg lag für die geplanten Maßnahmen am Sportplatz Fichtenhainichen vor. Dort sollen in zwei Bauabschnitten rund 235 000 Euro verbaut werden. In trockenen Tüchern ist jetzt vorerst der weitaus kleinere Teil der geplanten Maßnahmen an der Sportanlage, die unter anderem vom Nachwuchs des SV Rositz intensiv genutzt wird. Für knapp 27 000 Euro sollen dort ein neuer Ballfangzaun errichtet sowie die Freitreppe verlegt werden.

Da sich auf die Ausschreibung sogar nur eine Firma mit einem konkreten Angebot gemeldet hat, sei kein Kostenvergleich wie bei einem Wettbewerb möglich gewesen, räumte Bauamtsleiterin Petzold unumwunden ein. „Und das Angebot liegt ebenfalls deutlich über der Kostenberechnung, ist aber trotzdem insgesamt schlüssig“, betonte sie. Grund für die Mehrkosten seien ebenfalls die derzeitige Marktlage sowie das vergleichsweise geringe Auftragsvolumen.

Von Jörg Wolf