US-Autohändler Copart investiert Millionen in Nobitz

Nobitz. Im Industriegebiet „Am Flughafen“ in Nobitz ist nach Jahren wieder eine große Firmenansiedlung gelungen. Nach OVZ-Informationen will sich die Copart Deutschland GmbH vor Ort niederlassen, übernimmt rund zehn Hektar Gewerbefläche. Das Unternehmen ist eine Tochter der in den USA ansässigen Copart Inc – spezialisiert auf die Vermarktung von Autos, zum Beispiel Fahrzeugflotten oder Unfallwagen, ebenso Lkw und Motorrädern. Der weltweit tätige Konzern mit Standorten in zehn Ländern handelt nach eigenen Angaben jährlich mit mehr als 2,5 Millionen Fahrzeugen per Versteigerung.

Die Verhandlungen zwischen Copart, der Gemeinde Nobitz und dem Flächeneigentümer, der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen, laufen seit Monaten. Am Mittwochabend soll sich der Nobitzer Gemeinderat mit dem Copart-Bauantrag beschäftigen. Auf der Gewerbefläche sind vor allem Stellplätze, aber auch Büro- und Funktionsgebäude geplant. Gesamtinvestitionsvolumen: rund 11,6 Millionen Euro. Parallel sucht das Unternehmen bereits einen Niederlassungsleiter. Im ersten Anlauf sollen vor Ort 18 Arbeitsplätze entstehen.

Von Kay Würker