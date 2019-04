Zschernitzsch

„Wenn alle Brünnlein fließen“, erklang es am Samstag wieder in der Zschernitzscher Borngasse am Rande von Altenburg. Aber auch ein „Sunshine Reggae“ hätte passender nicht sein können. Die 13. Auflage des Osterbrunnenfestes der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Altenburg-Zschernitzsch zog Hunderte Neugierige den Hohlweg in Altenburg-Nord entlang, und nicht wenige kamen auch über andere Wege zu den festlich geschmückten Quellen im Ort. Die Organisatoren sind wieder über sich hinausgewachsen, haben ein Osterhasen-Urlaubsparadies gezaubert. Unter Palmen findet man neben einem Strand, der typischen Beachbar und surfenden wie schlürfenden Hasen erneut die detailverliebt gestalteten Osterbrunnen.

Zur Galerie Wenn die Zschernitzscher ihre Quellen schmücken, quellen den Gästen die Augen über. Die Osterbrunnen mit mehr als 10 000 bunt gestalteten Eiern sind Jahr für Jahr eine Pracht. Und ebenso die Hasen – diesmal im Urlaubsparadies.

Kinder aus mehreren Grundschulen halfen mit

Neben dem Frauenkreis der Gemeinde konnten die Organisatoren sich wieder auf die große Hilfe von Schülern der Wilhelm-Busch-Schule, des Karolinums sowie der Regenbogenschule verlassen, die einen großen Teil der insgesamt weit über 10 000 verzierten Ostereier beisteuerten.

Nach der Eröffnung des Festes durch Prädikantin Birgit Kamprath hielten der Feuerwehrverein Altenburg sowie fleißige Helfer der Gemeinde Kaffee, Kuchen und Herzhaftes vom Grill für die Gäste parat. Der Spielplatz und die Hüpfburg bot den kleinen Besuchern Platz zum Austoben.

Kleiner Wermutstropfen: Das geplante Osterfeuer wurde wegen des trockenen Wetters der vergangenen Wochen und der damit einhergehenden Wald- und Wiesenbrandgefahr abgesagt. Der fröhlichen Stimmung tat das jedoch keinen Abbruch.

Die Osterbrunnen können noch bis 4. Mai täglich in der Zschernitzscher Borngasse bestaunt werden.

Von René Reichwagen