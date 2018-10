Altenburg

Mehr als 20 Vorschläge für die Gestaltung eines Wasserspiels auf dem Altenburger Markt sind bei der Stadtverwaltung eingegangen. „Die Resonanz ist für so eine kurze Zeit gut“, befand Oberbürgermeister André Neumann (CDU) am Donnerstag anlässlich der Auswertung der von ihm Ende September gestarteten Aktion. Bei dieser hatte der Rathauschef die Bürger dazu aufgerufen, bis zum Ende der Herbstferien Ideen und Fotos für den Bau eines belebenden Elements in der guten Stube der Skatstadt einzusenden.

Vorschläge kommen aus nah und fern

Das Gros der Vorschläge sei aus Altenburg gekommen, aber auch aus dem direkten Umland wie Rositz, sagte Neumann. Einige sogar von weiter her. So habe sich etwa eine in Altenburg geborene Münchnerin über Facebook gemeldet. Aber auch aus Nordhorn in Niedersachsen und anderen Gemeinden gingen per Post oder via E-Mail Ideen ein. Diese wiederum ähneln sich zumeist darin, dass Fontänen zum Einsatz kommen. So seien etwa Wasserspiele wie in der Leipziger Petersstraße oder aus dem Zoo der Messestadt vorgeschlagen worden, ergänzte Altenburgs City-Managerin Katharina Schenk. Genauso wurden aber auch Vorbilder aus den bayerischen Touristenorten Garmisch-Partenkirchen und Füssen eingereicht.

Stadt fühlt sich durch Einsendungen bestätigt

„Viele haben uns geschrieben, dass sie es gut finden, dass wir von einem Brunnen weg und hin zu einem Wasserspiel gehen, weil das für Kinder besser ist“, erklärte der OB weiter. „Es gab zum Teil aber auch Brunnen, die eingeschickt wurden, wobei das meist Mischformen sind.“ Deshalb fühle sich die Stadtverwaltung bestätigt mit ihrer Initiative für ein Wasserspiel mit Sitzgelegenheiten, das nicht nur den Markt beleben, sondern auch die Qualität des Aufenthalts verbessern soll. Zudem sei ein Wasserspiel auch finanziell besser darstellbar.

100 000 Euro stehen derzeit zweckgebunden zur Verfügung

Warum er gerade vor dem Hintergrund einer teilweisen Haushaltsperre und knapper Stadtkasse den Bau eines Wasserspiels vorantreibe, erklärte Neumann vor allem dadurch, dass dafür aus vorangegangenen Planungen bereits Geld zur Verfügung steht. Diesbezüglich sprach er von einem Kostenrahmen um die 100 000 Euro aus der Infrastrukturpauschale. „Das Geld ist zweckgebunden, weshalb wir es für nichts anders verwenden können“, erklärte der CDU-Politiker. Zudem versuche man gerade, diesen Rahmen durch die Akquise von Fördergeldern zu erweitern. In diesem Zusammenhang stellte er jedoch klar, dass es seine Hoffnung sei, das Wasserspiel 2019 fertigzustellen. „Aber es ist nicht schlechter, wenn es erst 2020 kommt.“

Bauausschuss berät am 6. November

Die nächsten Schritte auf dem Weg zur Realisierung sind zunächst der Bau- und Stadtentwicklungsausschuss, der sich voraussichtlich auf seiner nächsten Sitzung am 6. November mit dem Thema beschäftigen wird. Das Gremium des Stadtrats wird aus den über 20 Vorschlägen die aus seiner Sicht zwei, drei geeignetsten auswählen. Im Anschluss sollen die Altenburgerinnen und Altenburg in einer Abstimmung auf verschiedenen Kanälen bestimmen, welcher Vorschlag gebaut wird. Wie Neumann und Schenk sagten, habe man zwar eigene Favoriten, halte sich aber mit diesen zurück.

Zwei bis drei mögliche Standorte

Als Orte für das Wasserspiel kommen die beiden vorhandenen Brunnengräben – einer auf Höhe Weibermarkt, der andere nahe der Altenburg Information auf Höhe der Topfgasse – infrage. „Bei einem Flussverlauf eventuell auch noch ein anderer“, sagte Neumann. „Das müssen aber die Experten sagen.“ Wie der Zeitplan angesichts von Personalknappheit im Bereich Hoch- und Tiefbau gehalten werden soll, weswegen schon Projekte wie der Bürgerservice verschoben wurden, beantwortete Neumann mit Verweis darauf, dass man die Sache auch extern vergeben könne. „Das ist noch nicht klar.“

Thema wurde fast 15-jährige diskutiert

Die Diskussion über einen Brunnen oder ein Wasserspiel wird in Altenburg schon seit 2004 geführt. Mal schlug das Pendel Richtung Wasserspiel, mal Richtung Brunnen aus. Mal wurde es nichts, weil das Projekt zu teuer war, mal weil es der Stadtrat als unpassend ablehnte oder es Streit um den Standort gab, so dass der Markt bis heute unverändert ist.

Von Thomas Haegeler