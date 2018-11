Altenburg/Schytomyr

Damit hatte die Runde im Saal nicht gerechnet: Plötzlich geht die Tür auf und er ist wieder da. „Hallihallo, ich grüße euch. Ich gebe euch allen ein Küsschen“, rief Roland Saupe – so gewohnt locker, wie ihn seine Freunde kennen. Wären da nicht der Rollstuhl, die Bandagen und Blutergüsse und andere Spuren des Unfalls, es hätte den Anschein, Roli wäre nie weggewesen. Doch hinter Roland Saupe, der als „Bratwurst-Rol“ mit seiner Dieselameise weithin bekannt geworden ist, liegen nervenzehrende Wochen in der Ukraine. Und seine Unterstützer hatten ihn diese Woche noch gar nicht zurückerwartet.

Helfertreffen im Kulturhof Kosma

Am Dienstagabend ist rund ein Dutzend Helfer im Kulturhof Kosma zusammengekommen. Carolin Grünig und Jenny Gehrhardt, die Initiatoren der Aktion „Roland braucht Hilfe“, haben ihre Mitstreiter eingeladen. Um zu erzählen, wie ihr Besuch bei Roli im ukrainischen Krankenhaus verlaufen ist.

Wie berichtet, hatte „Bratwurst-Rol“ in dem osteuropäischen Land Ende September einen Verkehrsunfall, bei dem er und seine Freundin schwer verletzt wurden. Während die Freundin nach der Erstbehandlung vor Ort per Hubschrauber nach Leipzig geflogen wurde, musste Roli im Krankenhaus in Schytomyr, rund 120 Kilometer von Kiew entfernt, ausharren. Sowohl die fehlende Krankenversicherung für Auslandsreisen als auch laufende staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen ihn hinderten ihn an der Ausreise.

Ohne Versicherung hatte Roli zudem immer neue Rechnungen für Krankenhaus und Medikamente bar zu begleichen. Carolin Grünig und Jenny Gehrhardt starteten deshalb die Hilfsaktion, trugen zusammen mit zahlreichen Unterstützern rund 2000 Euro Spenden zusammen, reisten vergangene Woche mit Geld, frischen Klamotten und guten Kontakten zur Deutschen Botschaft in die Ukraine.

Per Fernbus zurück in die Heimat

„Ich bin euch allen so dankbar. Ohne euch wäre ich jetzt nicht hier“, sagt Roli am Dienstag in Kosma. Neben all der Unterstützung war es auch eine Portion Glück, die ihn einen Weg finden ließ, die Ukraine zeitiger als erwartet zu verlassen. Per Fernbus ging’s zurück. Und schon im Leipziger Hauptbahnhof traf er Altenburger, die ihn erkannten und freudig begrüßten.

So kennt man ihn: Roland Saupe mit seiner Dieselameise. (Archivfoto) Quelle: Mario Jahn

Seit vergangenem Wochenende liegt Roland Saupe im Altenburger Klinikum. Der Besuch beim Helfertreffen in Kosma: eine spontane Entscheidung. Es ist ihm wichtig – und eine Überraschung für die meisten der Helfer. Unsicher ist, was noch auf ihn zukommt. Der rechte Fuß ist mehrfach gebrochen, wurde in Schytomyr nur mäßig versorgt. „Im Schlimmstfall muss er abgenommen werden“, sagt Roli. Fest steht, dass weitere Kosten auf ihn zukommen. Da passt es gut, dass nach Abzug von Reise- und Telefonkosten noch rund 1400 Euro Spendengeld übrig sind. Carolin Grünig und Jenny Gehrhardt überreichen es ihm am Dienstag. Die Hilfsaktion ist für sie damit beendet.

Dieselameise ist eingemottet

Und „Bratwurst-Rol“ ist um die Erfahrung reicher, wie schnell ein Unfall das Leben drehen kann und wozu Hilfsbereitschaft imstande ist. Ob er seine derzeit eingemottete Dieselameise wieder als mobilen Imbiss flott macht, lässt er offen. Ausschließen will Roli es nicht.

Von Kay Würker