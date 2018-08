Altenburg Kriebitzsch - Um die Ostsee auf dem Fahrrad In 14 Wochen umrundeten zwei Kriebitzscher auf dem Fahrrad die Ostsee. Neun Länder und 7500 Kilometer später sind sie zurück in der Heimat und erzählen von ihrem großen Abenteuer und der „unendlichen Freiheit“ des Reisens auf zwei Rädern.

Nach 7500 Kilometern wieder zu Hause: Die Ostsee-Umrunder Ralf Eichhorn (l.) und Siegfried Bauer kamen am Freitag wieder in Kriebitzsch an – und haben seitdem viel zu erzählen. Quelle: Mario Jahn