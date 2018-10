Altenburg

Wie es ausschauen könnte, wenn Bauern die Kuh fliegen lassen, das brachten die Akteure der Mitspieler-Akademie mit viel Witz und guter Laune beim „Tag der Altenburger“ auf die Bühne. Ihr „heiteres pantomimisches Tanzspiel“ mit dem Titel „Haute Couture im Stall“ zeichnete sieben verschiedene Bilder dörflichen Lebens. Rhythmisch geerntetes Getreide, Bauern im „Blues Brothers Look“ oder ein „umgekehrter Striptease“ von der „sexy“ Baumwollunterhose bis zum Kopfputz sorgten für viel Gelächter im randvollen Festzelt hinterm Marstall.

Wobei dessen Ausmaße und vor allem die Entfernung zwischen Bühne und Publikum vor allem beim ersten Bild so ihre Tücken hatte, wie Mitspielerin Veronika Arnold erklärt: „Da das Publikum etwas weiter weg war, muss es auf die so gewirkt haben, als säßen wir das ganze erste Bild, also fast anderthalb Minuten, nur reglos da. Dabei haben wir ohne Ende Grimassen gezogen, die keiner gesehen hat.“

Halb so wild, findet die 51-Jährige. Seit mehreren Jahren mischt sie aktiv mit und schlüpft mit Feuereifer in immer neue Rollen, die Regisseurin Heike Hennig ihren Darstellern gern auf den Leib schreibt, wie Veronika betont. „Der Entstehungsprozess ist eigentlich immer das Schönste!“ Jeder bringe andere Qualitäten mit ein und das, „macht einfach wahnsinnig viel Spaß!“

Von Maike Steuer