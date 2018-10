Nobitz

Eine ungewöhnliche Verkettung unglücklicher Umstände hat am Montag zu einem Unfall in einem Nobitzer Einkaufsmarkt geführt. Ein Mitarbeiter des Marktes in der Altenburger Straße hatte gegen 15.10 Uhr einen Rollcontainer beiseite geschoben, dessen Räder aufgrund äußerer Umstände blockierten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dadurch geriet der Container ins Kippen, konnte von dem Mitarbeiter offenbar nicht mehr gehalten werden. Ausgerechnet in diesem Moment stand ein kleiner Junge direkt daneben. Der Vierjährige wurde von dem umstürzenden Container getroffen. Glück im Unglück: Er wurde nur leicht verletzt. Dennoch entschied ein hinzugerufener Notarzt, das Kind ins Krankenhaus zu bringen.

Von OVZ