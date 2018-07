Mockzig

Nur einige Kilometer von Altenburg entfernt erstreckt sich das Weizen-Versuchsfeld in Mockzig. 24 neuartige Weizen-Sorten wuchsen dort seit vergangenem Herbst heran. Diese Woche war die Ernte und der Testlauf. Dieser wird jedes Jahr durch die Erzeugergemeinschaft (EZG) Thüringer Qualitätsgetreide und Ölsaaten an fünf Orten des Freistaates organisiert.

Das Versuchsfeld in Mockzig gehört zur Agrar T+P GmbH. Die Züchter der Weizensorten wenden sich an den Betrieb. Dort testen Fachleute die neuen Sorten speziell für die Klima- und Bodenbedingungen im Osterland.

Steigende Anforderungen

Der promovierte Agrarwissenschaftler Reiner Hecht betreut das Versuchsfeld seit der ersten Stunde. 1985 gründete er die Versuchsanlage. Kollege Tom Bauch unterstützt ihn. Dieser ist für die ackerbaulichen Entscheidungen zuständig. „Unter den ständig steigenden Anforderungen des Getreidemarktes gilt es, einen Fortschritt in der Züchtung von Weizen umzusetzen“, sagt Hecht.

Aspekte, die sich für das Altenburger Land herausgestellt haben, sind etwa ein ansteigender Flächenertrag, die Verbesserung der Resistenz gegenüber Pilzkrankheiten und eine bessere Ausnutzung der Hauptnährstoffe. Um mit weniger Dünger und Pflanzenschutzmitteln gleiche oder höhere Erträge zu ernten, will das Unternehmen den Fortschritt vorantreiben. „Wir müssen den gegenwärtigen Anforderungen für Natur- und Umweltschutz gerecht werden. Natürlich ohne unsere eigenen Ziele aufzugeben.“ Deshalb filtern sie in ihren Versuchen die Weizensorten heraus, die diese Parameter am besten erfüllen.

Blick in die Zukunft

„Genau zu wissen, welche Sorten in den nächsten Jahren für Altenburger Bedingungen verfügbar sind, ist ein Blick in die Zukunft.“ Nach den Aussagen von Hecht verlangen besondere Bedingungen wie hohe Sonneneinstrahlung und Hitze auch von der Züchtung neue Maßstäbe, um solchen Witterungsbedingungen wirkungsvoll mit der Wahl der Weizensorten begegnen zu können.

Von Maria Sandig