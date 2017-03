Göhren. Für das kleine Göhren kommt es nun knüppeldick. Die Beseitigung der kürzlich entdeckten Umweltgifte im Erdreich hinter dem Gasthof (OVZ berichtete) bringen die Gemeinde finanziell in Not. Der Gemeinderat vergab auf seiner Sitzung am Mittwoch den Auftrag zur Beseitigung des mit Benzol und Phenolen belasteten Materials nach einer beschränkten Ausschreibung an eine Firma. Kosten: 40 000 Euro. Dieses Geld muss aus der Rücklage entnommen werden, die eigentlich als Beteiligung für den Breitbandausbau gedacht war. Damit wäre das Ersparte bis auf den Pflichtanteil aufgebraucht.

Allerdings kommen noch mehr Ausgaben auf Göhren zu. Der angeordnete Baustopp zum Ausbau des Bachbetts des Kleinen Jordan schlägt täglich mit rund 1000 Euro zu Buche, wie die OVZ im Gemeinderat erfuhr. Auch das Gutachten, das ermittelt hatte, in welchem Bereich die Teer- und Ölreste liegen, muss bezahlt werden. Beides könnte die Gemeinde nach dem jetzigen Stand der Dinge schon nicht mehr begleichen.

Bürgermeister Frank Eichhorn hofft nun auf Hilfe des Kreises und des Landes. Landrätin Michaele Sojka (Linke) habe ihm Unterstützung beim Breitbandausbau zugesichert, sagte Eichhorn der OVZ. Wie diese aussieht, stehe noch nicht fest. In der Verwaltungsgemeinschaft werde außerdem geprüft, welche Fördermöglichkeiten des Landes bei solchen Ereignissen genutzt werden könnten. Ein Ergebnis gibt es noch nicht.

Auch die Wiese hinter dem Gasthof ist durch das Ausbaggern und Abtransportieren des Materials völlig ramponiert. Um diese wieder herzurichten, haben die Vereine Hilfe zugesagt, erklärte der Bürgermeister. Denn auf dem Gelände findet immer das Dorffest statt. „Wir wollen doch alle, dass es dort wieder schön wird“, sagte Eichhorn.

Der Bürgermeister hofft indes, dass die auszubaggernde Grube nicht zu nah an den Gasthof heranreicht, da ansonsten die Statik gefährdet sein könnte. Seinen Informationen zufolge ermittelt auch die Kriminalpolizei, da im Fall Göhren das Umweltstrafrecht betroffen ist. Niemand kann sich bis jetzt erklären, wie die Giftstoffe in den Boden gelangten. Der Fall liege ebenso bei der Staatsanwaltschaft, sagte Eichhorn.

Von Jens Rosenkranz