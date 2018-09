Altenburg

Böse Überraschung für den Eigentümer eines Autohauses in der Leipziger Straße in Altenburg: Als er am Mittwochvormittag auf sein Firmengelände kam, bemerkte er, dass mehrere seiner ausgestellten Neuwagen beschädigt waren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Unbekannte hatten in der Zeit von Dienstag zu Mittwoch offenbar mit einem scharfen Gegenstand die Motorhauben von insgesamt elf Fahrzeugen zerkratzt, so dass hoher Sachschaden entstanden ist. Die hinzugerufene Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu Tat oder den Tätern geben können unter der Telefonnummer 03447 4710.

Von OVZ