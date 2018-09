Altenburg

Einen Parkautomaten in der Eisenbahnstraße haben sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 12. und 18. September zum Ziel erkoren. Der oder die Täter versuchten offenbar, das Gerät aufzubrechen. An die Geldkassette gelangten sie zwar nicht, verursachten jedoch erheblichen Sachschaden und machten den Automaten unbrauchbar, teilt die Polizei mit. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Altenburger Polizei unter Tel. 03447 4710 zu melden.

Von OVZ