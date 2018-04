Altenburg

In der Altenburger Innenstadt haben Unbekannte am Sonntag versucht, eine Schaufensterscheibe einzuschlagen. Die Tatzeit liegt zwischen Mitternacht und 19.45 Uhr, betroffen ist ein Modegeschäft in der Sporenstraße. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gingen der oder die Täter mit einem Stein zu Werke. Sie scheiterten allerdings an der Doppelglasscheibe. Zwar wurde in die äußere Verglasung ein Loch geschlagen, eine komplette Zerstörung der Scheibe misslang jedoch. Dennoch entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können – unter Telefon 03447 4710.

Von OVZ