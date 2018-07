Altenburg

In Altenburg passieren manchmal seltsame Dinge. Da finden sich schon mal Straßenschilder in Hauseingängen oder werden über Zäune geworfen. So geschehen zwischen Dienstag und Donnerstag der Vorwoche in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, gleich oberhalb des Edeka-Marktes. Dort mussten Mitarbeiter der Firma Remondis, die für die Straßenreinigung zuständig ist, am 12. Juli feststellen, dass Unbekannte die von ihnen zwei Tage zuvor aufgestellten Halteverbotsschilder entfernt hatten. Wiedergefunden haben sie diese dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Eingang zur Verbraucherzentrale und auf einer Brachfläche.

Unerlaubtes Entfernen von Schildern kommt öfter vor

Dass Schilder mit temporären Halteverboten für die Straßenreinigung, wie in der Külz-Straße, unbefugt entfernt werden, ist allerdings alles andere als eine Ausnahme in Altenburg. Laut Remondis kam das in den vergangenen Wochen und Monaten unzählige Male vor, weswegen Mitarbeiter die Schilder schon öfter suchen mussten. Oft werden sie zwar einfach nur umgelegt oder herumgedreht, manchmal aber auch auf zentralen Plätzen abgelegt oder – wie beim jüngsten Vorfall – gleich versteckt oder woanders entsorgt.

Dabei entdecken die Remondis-Mitarbeiter das Problem meist nur durch Zufall, weil sie auf dem Weg, weitere Schilder aufzustellen, sehen, dass anderswo welche fehlen. Schwerpunkte sind Unternehmensangaben zufolge vor allem Straßenzüge, in denen Parkplätze knapp sind – etwa im Dichterviertel. Aber eben nicht nur dort. Das spricht dafür, dass es sich bei den Tätern sogar um Anwohner in Parkplatznot handeln könnte.

Verwaltung und Firma appellieren an Vernunft

„Das hat zur Folge, dass die Straßenränder nicht freigesperrt sind und die Straßenreinigung in den betroffenen Abschnitten nicht oder nicht mit dem gewünschten Ergebnis erfolgen kann“, teilte Rathaussprecher Christian Bettels zu „den unerfreulichen Vorfällen“ mit. Dabei sei jedoch keine Systematik erkennbar. „Es ist unklar, ob es ein oder mehrere Täter sind, die hier ihr Unwesen treiben.“ Daher habe man sich jetzt entschlossen, die Sache öffentlich zu machen und an die Vernunft zu appellieren.

„Das muss aufhören“, so Bettels, der die Bürger darum bittet, verdächtige Beobachtungen dem Referat Stadtwirtschaft (Telefon: 03447 594641) zu melden. „Schließlich wollen alle eine saubere Stadt haben. Gegebenenfalls würden wir uns weitere Schritte vorbehalten.“ Heißt: Strafanzeige stellen. Denn bei dem unbefugten Entfernen von Schildern handelt es sich mindestens um Sachbeschädigung, eventuell auch um Amtsanmaßung.

Von Thomas Haegeler