Der Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat am Montag auch in Altenburg den Verkehr auf der Schiene zum Erliegen gebracht. Zahlreiche Pendler saßen am Bahnhof der Skatstadt fest. Zwar herrschte auch Frust vor, die meisten Kunden ertrugen den Ausstand jedoch mit Gelassenheit.