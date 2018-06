Altenburg

Mit großer Zerstörungswut, aber ohne ein aktuell erkennbares Motiv gingen am vergangenen Wochenende unbekannte Randalierer in Altenburg-Nord zu Werke. Zu einem nicht exakt bestimmten Zeitpunkt zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Sonntag gegen 16 Uhr beschädigten die Täter zwei Fensterscheiben einer Arztpraxis am Nordplatz. Die Unbekannten – wobei es sich auch um eine Einzelperson handeln könnte – schmissen die Scheiben der Praxis mit einem Gullideckel ein, wobei eine Verglasung komplett und bei einem Fenster nur die äußere Scheibe beschädigt wurde, berichtete am Montag die Landespolizeiinspektion Gera. Aus den Arzträumen selbst wurde nach bisherigen Kenntnisstand nichts entwendet. Der oder die Täter entkamen unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Kripo unter Telefon 03447 4710 in Verbindung zu setzen.

Von OVZ