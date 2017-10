Mehna. In der Zeit vom 23. September bis 7. Oktober wurden an dem Gotteshaus in Mehna enorme Sachbeschädigungen verübt. Unbekannte Täter warfen mit Steinen insgesamt 23 Elemente eines großen Bleiglasfensters der Kirche ein. Die Polizei konnte einige der Wurfgeschosse im Inneren des Kirchenschiffs auffinden. Es wird wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von ovz