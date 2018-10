Altenburg

Nicht auf ärztliche Behandlung, sondern auf finanzielle Genesung hatte es ein ungebetener Gast des Klinikums Altenburger Land abgesehen. Der Unbekannte machte sich im Krankenhaus an einem Kaffeeautomaten zu schaffen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die genaue Tatzeit ist ungewiss, sie liegt laut Polizei zwischen Freitag vergangener Woche und Montag. Fest steht, dass der Täter die Geldkassette samt Bargeld aus dem Kaffeeautomaten entwendete und mit seiner Beute die Klinik in der Straße Am Waldessaum unerkannt verließ. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 4710 zu melden.

Von OVZ