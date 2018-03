Unbekannter belästigt junge Frau in Altenburg

Altenburg. Eine 24-jährige Frau wurde am Montag gegen 20.45 Uhr in der Runkwitzstraße an der Friedhofsmauer von einem unbekannten Mann angesprochen. Gleichzeitig manipulierte dieser an seinem Geschlechtsteil, so dass die 24-Jährige flüchtete und die Polizei informierte.

Der Täter ist den Angaben zufolge etwa 35 bis 40 Jahre alt, , etwa 1,70 Meter groß und stämmig, trägt längere Haare und Dreitagebart. Bekleidet war er mit dunklen Jeans und dunkler Jacke.

Hinweise bitte an die Kripo Gera, Tel. 0365/82341465, oder an die Polizei Altenburg, Tel. 03447/4710.

Von HS