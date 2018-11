Das Meuselwitzer Seckendorff-Gymnasium ist eines von zweien im Kreis, die nicht in der Skatstadt angesiedelt sind. Eltern mahnen seit geraumer Zeit in ihren Augen dringend nötige Sanierungen an, sorgen sich um die Attraktivität des Schulstandorts. Verbesserungen sind jedoch mittelfristig wohl nicht in Sicht.