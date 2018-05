Meuselwitz

Ein 73-Jähriger ist in Meuselwitz auf offener Straße beraubt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Senior bereits am 10. Mai, dem Himmelfahrtstag, im Bereich des Penkwitzer Weges überfallen, als er gerade aus einer Gastwirtschaft gekommen war und sich auf dem Heimweg befand. Bei dem Täter handele es sich um einen bislang unbekannten Mann, etwa 20 Jahre alt. Mehr sei über ihn nicht bekannt. Der Räuber schubste sein Opfer, nahm ihm 20 Euro weg. Der Rentner wurde dabei verletzt. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Aufklärung der Tat führten, bittet die Polizei jetzt um Zeugenhinweise – an die Kriminalpolizei unter 0365 82341465.

Von OVZ