Unbelehrbarer Fahrer in Lödla unterwegs

Lödla. Für einige Aufregung sorgte ein betrunkener Autofahrer über das Weihnachtswochenende in Lödla. Zunächst betankte der 27-Jährige an Heiligabend an einer örtlichen Tankstelle. Im Anschluss versuchte er die dortige Mitarbeiterin zu vertrösten, da er nicht genug Bargeld mit sich führe, obwohl eine Zahlung per EC-Karte problemlos möglich gewesen wäre. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille fest, ordneten eine Blutentnahme und die Sicherstellung von Fahrzeugschlüssel und Führerschein an. Zudem untersagten sie dem Mann die Weiterfahrt.

Umso mehr staunten die Beamten, als sie das Fahrzeug des Mannes gegen 0.19 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag erneut kontrollierten. Denn statt der Beauftragten, der der Schlüssel ausgehändigt wurde, saß erneut der 27-Jährige am Steuer. Die anschließende Kontrolle ergab nicht nur einen Alkoholwert von immer noch 1,63 Promille, sondern zudem Hinweise auf den Konsum von Cannabis. Ermittlungsverfahren wegen Betrug, Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Von ovz