Unfälle beschäftigen die Polizei im Altenburger Land

Altenburg/Flemmingen. Mehrere Verkehrsunfälle beschäftigten die Polizei am Donnerstag. Gegen 11.15 Uhr krachte es am Stiftsgraben/Ecke Münsaer Straße in Altenburg. Ein 42-jähriger Fiatfahrer hatte an der Einmündung zur Münsaer Straße die Vorfahrt einer 79-jährigen Opel-Fahrerin missachtet. Die Seniorin wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr kam zum Abbinden auslaufender Betriebsstoffe zum Einsatz. Aufgrund des Unfalls musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden, teilte die Polizei mit.

Gegen 14.30 Uhr kam es an der Kreuzungsbereich Terrassen-/Wenzelstraße zum Zusammenstoß zwischen einem VW und einem Ford. Die beiden Fahrzeugführer blieben unversehrt, die Beifahrerin im Ford (61) wurde jedoch leicht verletzt.

Ebenfalls am Donnerstag wurde der Polizei eine in Flemmingen geschehene Unfallflucht mitgeteilt. Demnach war ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag gegen den Gemeindeschaukasten gefahren, so dass dieser beschädigt wurde. Danach entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig. Ermittlungen laufen.

Von LVZ