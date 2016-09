Rositz. Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Rositzer Karl-Marx-Straße wurde die 64-jährige Fahrerin eines VW leicht verletzt. Die Frau war in Richtung Zechauer Straße unterwegs, kam aber in Höhe der Einmündung zur Ringstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metallgitter und einer metallenen Straßenlampe. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte 64-jährige ins Krankenhaus, teilte die Polizei weiter mit. Am Auto, das abgeschleppt werden musste, sei erheblicher Sachschaden entstanden.

Von fp