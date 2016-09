Rositz. Am unbeschrankten Bahnübergang in der Zechauer Straße in Rositz hat sich am Montag ein Auffahrunfall ereignet. Dabei wurden zwei Personen verletzt, teilte Polizeisprecher Andreas Bart am Dienstag mit.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen Mittag. Aufgrund eines stehendes Zuges hielt ein 51 Jahre alter Citroenfahrer an dem Bahnübergang an, so Bart. Ein hinter ihm kommender 21 Jahre alter Mann, ebenfalls in einem Citroen, verkannte die Situation und fuhr auf das Auto vor ihm auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 51-jährige im vorderen Auto und der Beifahrer im hinteren Citroen verletzt. Der Beifahrer wurde laut Bart vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden, zu dem der Polizeisprecher keine näheren Angaben machte.

Von Frank Prenzel