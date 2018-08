Am 25. und 26. August wird zur 19. Auflage des Zwickauer Flugplatzfest eingeladen. Der kleine Airport befindet sich direkt an der Reichenbacher Straße, der B 173 in Richtung Reichenbach. Das Festgelände ist jeweils von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, kann in historischen und modernen Flugzeugen zu einem Rundflug starten.